22 yaşındaki genç intihar etti: 'Mavi Balina' ayrıntısı dikkat çekti...

Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yağdeller Sokak’ta, 10 katlı bir apartmanın 9. katında yaşadığı öğrenilen Fatih Çakmak (22) isimli genç, apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti.
Olayı gören kişilerin durumu 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardında şahsın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TELEFONUNDA 'MAVİ BALİNA' OYUNU BULUNDU
İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor.
Çakmak’ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.