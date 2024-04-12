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TFF'den Süper Lig'de yabancı VAR kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32. haftasından itibaren yabancı VAR hakemleri kullanılacağını açıkladı.

TFF'den Süper Lig'de yabancı VAR kararı! mask

TFF, UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile yaptığı görüşmelerin ardından bu sezonun sonuna kadar kritik maçlara yabancı  VAR hakemi geleceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi" denildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

" Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Alanyaspor- Galatasaray"

Kaynak: CUMHURİYET

# türkiye, var

12 Nis 2024 - 12:21 - Spor

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