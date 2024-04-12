Esnaf için prim günü talebi

Esnaf ve sanatkarın en önemli sorunlarından birinin "prim gün sayısındaki eşitsizlik" olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Esnafımızın prim günü 7 bin 200e sabitlenmeli. Prim gününü dolduran esnafımız ise emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, Bağ-Kurlu esnafın 9 bin, SSKlı çalışanların ise 7 bin 200 günde emekli olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Arada 1800 prim günü yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Emeklilik sürelerinde SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapılması Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnafımız, uzun prim gün sayısı ile mağdur oluyor. Mağduriyetin önlenmesi için sosyal güvenlikteki norm birliği yani prim günü eşitleme müjdesi geç kalınmadan hayata geçirilmeli."
Kaynak: HABERTÜRK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.