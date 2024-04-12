Yahya Kaptan’da ağaç katliamı mahalleliyi isyan ettirdi

On bir bölgeden oluşan ve 5 bine yakın konutu barındıran Kocaeli’nin en yeşil mahallerinden biri olan Yahya Kaptan’da yıllardır süregelen yanlış budama ve ağaç kesimine tepki gösteren mahalle sakinleri Yahya Kaptan Çevre Platformu kurarak yöneticiler için suç duyurusunda bulunmak için girişim başlattılar.

Yeşil alanların ada üzerinde yer alan tüm blokların kat maliklerinin ortak mülkiyetinde olduğunu belirten çevre platformu üyeleri, apartman yöneticilerinin hiçbir müdahale yetkileri bulunmadığını hatırlatarak, “Toplu Yapı Yönetim Planının Madde 31,2/b maddesinde Bölge Yönetimlerinin sorumluluğunda olmasına rağmen apartman yöneticilerin ağaç kıyımlarına katkıda bulunmalarına tepki gösterdiler. Apartman yöneticilerinin teknik ve zaruri sebepler olmaksızın ağaçları İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat ederek yasalara aykırı kesim yaptırdığını söyleyen Çevre Platformu üyeleri “en son F11 nolu blokta yaşanan 11 adet ağacın Arife günü kesilmesine tepki gösterdiler.

Çevre platformu üyeleri Orman İşletme Müdürlüğü’nün onayı ile sadece bir orman muhafaza memurunun ağaçları metreküp hesabı yaparak ağaçlara kesim işaret ve numarası vererek kestirdiğini, tutanaklarda “mescre sahibi” (ağaçlık alanın sahibi) olarak apartman yöneticisinin gözüktüğünü daha kötüsünün işaretleyen orman memurlarının apartman yöneticilerine “ağaçların Orman’a verilmesi halinde kesim ve nakli işlerinden ücret alınmayacağı “şeklinde bir teklif sunduğunu ancak sonrasında kesilen bu ağaçların Orman İşletmesi’ne götürülmeyip, özel şahıslarca kesilip götürüldüğünü tespit ettiklerini belirttiler.

Ağaca sadece odun gözüyle bakan, doğaya, çevreye, yeşile, kentsel ekosisteme değer vermeyen bu anlayış karşısında İzmit Orman İşletme Müdürlüğünün Yahya Kaptan’daki yetkisini aşan bu uygulamalara son vermesini isteyen Yahya Kaptanlılar yetkilileri göreve davet ederek yargıya başvuracaklarını ifade etiler.