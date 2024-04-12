Cenazesi öğle namazında Çubuklu Osmaniye Camiinden alınarak, Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Kocaeli Fuar Müdürlüğünden emekli Ali Kılıç vefat etti
İzmit Orhaniye Mahallesinde ikamet eden, Kocaeli Fuar Müdürlüğünden emekli, 4 çocuk babası Ali Kılıç(78), koah nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.