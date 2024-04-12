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Kocaeli Fuar Müdürlüğünden emekli Ali Kılıç vefat etti

İzmit Orhaniye Mahallesinde ikamet eden, Kocaeli Fuar Müdürlüğünden emekli, 4 çocuk babası Ali Kılıç(78), koah nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaeli Fuar Müdürlüğünden emekli Ali Kılıç vefat etti mask

Cenazesi öğle namazında Çubuklu Osmaniye Camiinden alınarak, Çubuklu Osmaniye Mezarlığında toprağa verildi.

12 Nis 2024 - 13:32 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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