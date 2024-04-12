Ödüllü oyun Prima Facie 28 Nisan'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde!

İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi 28 Nisan'da dünyanın birçok yerinde oynanan Prima Face oyunu sahne alacak. Olcay Yusufoğlu'nun performansı ile İstanbul'da yıllardır sahne alan oyunun Kocaeli'ye gelişi tiyatro severleri heyecanlandırdı. Biletler Biletix, Biletinial ve Bubilet'te satışa çıktı.

OYUNUN KONUSU NE?

“Bugünün kazananı yarının kaybedeni olabilir.” Tessa kültürlü, genç ve işinde çok iyi bir avukattır. İşçi sınıfı bir aileden gelip, tırnaklarıyla kazıya kazıya “oyunun” zirvesine çıkmıştır. Kovuşturur, çapraz sorgular ve kazanır.. Ancak beklenmedik bir olayla, kendisini bir anda eşikte, hukukun “erkek” gücü, ispat yükü ve ahlaki ayrımlarla boğuşurken bulur.

ÖDÜLLÜ OYUN

Suzie Miller’ın ödüllü oyunu Prima Facie, seyircileri duygu, mantık ve deneyimlerimizin “oyunun” kurallarıyla çatışıp çelişmesinin merkezine, hukuk sistemine davet ediyor.

PRİMA FACİE HİKAYESİ NEDİR?

Yüzyıllar önce inşa edilen “erkek” yasaların artık değişmek zorunda olduğunu bize kendi hikayesi üzerinden anlatıyor.