12 Nis 2024 - 14:03 - Eğitim

Eğitimde yeni müfredat bu ay açıklanacak

Eğitimde 'bütüncül' yaklaşımın hedeflendiği yeni müfredat çalışmalarında sona gelindi. Yeni öğretim programına ilişkin detaylar bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak yeni müfredat, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda başlayarak kademeli olarak uygulanacak.