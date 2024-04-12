Eğitimde yeni müfredat bu ay açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan yeni müfredat çalışmalarının son aşamasına gelindi. TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, yeni müfredata ilişkin detaylar bu ay açıklanacak.
Yeni müfredatta öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini merkeze alan 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak.
2024-2025 eğitim-öğretim döneminde, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.
Yeni müfredatın sloganı; "İyi insan yetiştirmek" olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.
Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.