Bayram harçlığı dağıtan çiftin evinin önünde kuyruk oluştu

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi'nde ikamet eden Ali ve Zeycan Baysal çifti her yıl olduğu gibi bu yılda bayramın coşkusunu çocuklarla yaşadı.

2006 yılından bu yana geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma merasimini sürdüren çift, bu Ramazan Bayramı'nda da yaklaşık 400 çocuk ile bayramlaşıp onlara harçlık verdi.

Bayram harçlığı verildiğini duyan çocuklar çiftin evinin bahçesinde uzun kuyruk oluşturdu.

ÇOCUKLAR GELENEKTEN MEMNUN

Çocuklardan Emine Demir bayram harçlıklarının bu yıl yükseldiği için mutlu olduğunu söylerken Ahsen Aktaş, önce evde ailesi ile bayramlaştığını şimdi ise komşularıyla eski günlerdeki gibi bayramlaşmaya katıldıklarını kaydetti.