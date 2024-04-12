- Hayatın İçinden

Bayram harçlığı dağıtan çiftin evinin önünde kuyruk oluştu

Adana'da 18 yıldır bayramlaşma geleneğini sürdüren çiftin evinin önünde bu yıl da uzun kuyruk oluştu. Ali ve Zeycan Baysal çifti, evinin bahçesinde toplanan yaklaşık 400 çocuk ile bayramlaşıp onlara harçlık verdi. Harçlıklarını alan çocuklar mutlu ayrılırken çift, "Onların yüzü gülünce bizlerinde yüzü gülüyor." dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Bayram harçlığı dağıtan çiftin evinin önünde kuyruk oluştu mask
Bayram harçlığı dağıtan çiftin evinin önünde kuyruk oluştu
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi'nde ikamet eden Ali ve Zeycan Baysal çifti her yıl olduğu gibi bu yılda bayramın coşkusunu çocuklarla yaşadı.

Bayram harçlığı dağıtan çiftin evinin önünde kuyruk oluştu

2006 yılından bu yana geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma merasimini sürdüren çift, bu Ramazan Bayramı'nda da yaklaşık 400 çocuk ile bayramlaşıp onlara harçlık verdi.

Bayram harçlığı verildiğini duyan çocuklar çiftin evinin bahçesinde uzun kuyruk oluşturdu.

ÇOCUKLAR GELENEKTEN MEMNUN
Çocuklardan Emine Demir bayram harçlıklarının bu yıl yükseldiği için mutlu olduğunu söylerken Ahsen Aktaş, önce evde ailesi ile bayramlaştığını şimdi ise komşularıyla eski günlerdeki gibi bayramlaşmaya katıldıklarını kaydetti.
# Ramazan Bayramı, bayramlaşma

12 Nis 2024 - 14:12 - Hayatın İçinden

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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