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NİCE MUTLU BAYRAMLARA İYİ Kİ DOĞDUN ATİLA !..

Pazar günü Giresunspor ile zor bir maça çıkacak olan ve kalan 5 maçı da kazanarak Play-Off’ta zirvede yer almak isteyen Kocaelispor, bu maç için hazırlıklarını bayramda da sürdürdü. Antrenmanda bayram ve Atila’nın yaş günü kutlaması birlikte yapıldı

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NİCE MUTLU BAYRAMLARA İYİ Kİ DOĞDUN ATİLA !.. mask
NİCE MUTLU BAYRAMLARA İYİ Kİ DOĞDUN ATİLA !..
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NİCE MUTLU BAYRAMLARA!..

Kocaelispor’da çifte kutlama yapıldı. Pazar günkü Giresunspor maçı için hazırlıklarını bayram tatilinde de aralıksız olarak sürdüren Yeşil Siyahlılar, bayram kutlamasını da tesislerde yaptı. Bir de sürpriz bir kutlama gerçekleştiren Yeşil Siyahlılar, Atila Turan’ın yeni yaşını da kutladı. Başkan Recep Durul, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve personel, antrenman öncesinde bayramlaştı. Takım, antrenman öncesinde Atila Turan’ın doğum gününü de enfes bir pasta ile kutladı.

NİCE MUTLU BAYRAMLARA İYİ Kİ DOĞDUN ATİLA !..
# yeni, Kocaelispor

12 Nis 2024 - 14:22 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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