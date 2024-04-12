NİCE MUTLU BAYRAMLARA İYİ Kİ DOĞDUN ATİLA !..

NİCE MUTLU BAYRAMLARA!..
Kocaelispor’da çifte kutlama yapıldı. Pazar günkü Giresunspor maçı için hazırlıklarını bayram tatilinde de aralıksız olarak sürdüren Yeşil Siyahlılar, bayram kutlamasını da tesislerde yaptı. Bir de sürpriz bir kutlama gerçekleştiren Yeşil Siyahlılar, Atila Turan’ın yeni yaşını da kutladı. Başkan Recep Durul, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve personel, antrenman öncesinde bayramlaştı. Takım, antrenman öncesinde Atila Turan’ın doğum gününü de enfes bir pasta ile kutladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.