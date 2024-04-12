Yıldızlı: “Ben Kocaelispor’da büyüdüm”

RAFET YILDIZLI UNUTULMAZ

Kentimizin önemli siyasi ve spor simalarından olan merhum Rafet Yıldızlı, kendisi gibi Kocaelisporlu bir fanatik yetiştirdi. CHP Kocaeli Milletvekili oğlu Harun Özgür Yıldızlı. Genç İzmitli milletvekilimiz, bayram öncesindeki özel okul öğretmenleri sendikasının imza kampanyasına katılırken, basına da açıklamalarda bulundu. Yıldızlı “Ben Kocaelispor’u içinde doğdum büyüdüm. Babam Kocaelispor aşığıydı. Yıllarca yönetimlerde yer aldı. Başkan vekilliği yaptı. Çocukluğum İsmetpaşa’da geçti diyebilirim. Kocaelililer için Kocaelispor’un ne olduğunu çok iyi bilirim. Herk platformda da desteğimi sürdürüyorum. Sürdüreceğim” dedi.

SORUNLARI İYİ BİLİYORUM

Yıllarca kulübün içerisinde olduğunu ve gözlemlerini sürdürdüğünü belirten Yıldızlı “Şimdi bir milletvekili olarak da takibime devam ediyorum. Bu bir avantaj. Biz CHP’liler olarak her zaman Kocaelispor’un yanındayız. Bu kapı rant kapısı değil, aşk kapısıdır. Kocaelispor’u bilmeyen bu kent bilemez. Ticaret de siyaset de yapamaz. Bu kent Kocaelispor ile soluk alıp veriyor. Bunun bilincindeyiz. Kocaelispor’da Sefa Sirmen’in yaptıkları ortada. Doğulusu Batılısı ile bir mozaik olan tüm kent halkımızla birlikte Kocaelisporumuzu kucaklayacağız. Kalıcı projeler üreteceğiz” dedi.