Yıldızlı: “Ben Kocaelispor’da büyüdüm”

RAFET YILDIZLI UNUTULMAZ
Kentimizin önemli siyasi ve spor simalarından olan merhum Rafet Yıldızlı, kendisi gibi Kocaelisporlu bir fanatik yetiştirdi. CHP Kocaeli Milletvekili oğlu Harun Özgür Yıldızlı. Genç İzmitli milletvekilimiz, bayram öncesindeki özel okul öğretmenleri sendikasının imza kampanyasına katılırken, basına da açıklamalarda bulundu. Yıldızlı “Ben Kocaelispor’u içinde doğdum büyüdüm. Babam Kocaelispor aşığıydı. Yıllarca yönetimlerde yer aldı. Başkan vekilliği yaptı. Çocukluğum İsmetpaşa’da geçti diyebilirim. Kocaelililer için Kocaelispor’un ne olduğunu çok iyi bilirim. Herk platformda da desteğimi sürdürüyorum. Sürdüreceğim” dedi.
SORUNLARI İYİ BİLİYORUM
Yıllarca kulübün içerisinde olduğunu ve gözlemlerini sürdürdüğünü belirten Yıldızlı “Şimdi bir milletvekili olarak da takibime devam ediyorum. Bu bir avantaj. Biz CHP’liler olarak her zaman Kocaelispor’un yanındayız. Bu kapı rant kapısı değil, aşk kapısıdır. Kocaelispor’u bilmeyen bu kent bilemez. Ticaret de siyaset de yapamaz. Bu kent Kocaelispor ile soluk alıp veriyor. Bunun bilincindeyiz. Kocaelispor’da Sefa Sirmen’in yaptıkları ortada. Doğulusu Batılısı ile bir mozaik olan tüm kent halkımızla birlikte Kocaelisporumuzu kucaklayacağız. Kalıcı projeler üreteceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.