12 Nis 2024 - 14:30- Spor G:

Belediye Derince’de antrenör Öner ceza aldı

2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü’nün antrenörü RAMAZAN BURAK ÖNER bir maç ceza aldı… Gerekçeli karar öyle…

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Belediye Derince’de antrenör Öner ceza aldı mask
Belediye Derince’de antrenör Öner ceza aldı
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HAKEME HAKARET ETMİŞ!

“BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü antrenörü RAMAZAN BURAK ÖNER’in, 07.04. 2024 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR–GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına KARAR VERİLDİ”.
# 2024, karar, Spor

12 Nis 2024 - 14:30 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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