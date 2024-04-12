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3. eyleme 60 bin lira ceza

Kocaelispor PFDK’dan yine yakasını kurtaramadı. Son derece dostane ortamda geçen Çorum maçından da ceza geldi. Karar şöyle…

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3. eyleme 60 bin lira ceza mask

60 BİN LİRA DAHA GİTTİ

KOCAELİSPOR Kulübünün, 07.04. 2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK–KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.
# 2024, karar, Kocaelispor, çorum fk

12 Nis 2024 - 14:33 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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