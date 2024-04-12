3. eyleme 60 bin lira ceza

60 BİN LİRA DAHA GİTTİ

“ KOCAELİSPOR Kulübünün, 07.04. 2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK–KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.