KOLAY MAÇ YOK BAM BAM BAM

Kocaelispor rakibini hafife almıyor, seyirci yasağımız var. 10 gün önce Göztepe'ye 100. yıl anısına ağır bir tokat atan Kocaelispor, 80'den sonra 3 penaltı golüyle rakibini 3-2 yenerken neye uğradığını şaşırttı. Ancak o Göztepe bir sonraki maçını da kazanarak ikincilikteki yerini ve Süper Ligi hemen hemen garantiledi…

3. OLARAK TEK MAÇLA SÜPER LİG’İ HEDEFLİYORUZ

1.Lig’de şampiyon Eyüpspor geçen hafta Süper Lig'e yükselirken, 2. Göztepe de yolu hemen hemen tamamlamak üzere. Şimdi tüm gözler İlk 3 arasında yer alma mücadelesinde. Bizim hedefimiz ise play-off’u lider bitirmek. Böylece kalan tek maçla Süper Lig’e yükselebileceğiz. Ligin bitimine 5 hafta kala, yarın görünürde zor olmayacak bir maça çıkacak Kocaelispor, hazırlıklarını bugün tamamlıyor. Bayram boyunca harıl harıl çalışan Yeşil Siyahlılar, kolay gözüken Giresun maçını riske atmadan, rakibine gereken ciddiyeti göstererek, 3 puanı almak istiyor. Yeşil Siyahlılar, taraftar gücünde yoksun olacak, ama bu mücadeleyi kazanıp, kalan 4 maçta 4’te 4 yaparak üçüncülüğü garantilemek istiyor.

KALAN 5 MAÇ DA TAM BİR FİNAL HAVASINDA OYNANACAK

Zira normal sezonun son maçı Sakaryaspor'la İzmit'te oynanacak. Bu maç tarihi bir final olacak. Giresun'u konuk edecek Kocaelispor, önümüzdeki hafta Ümraniye deplasmanına gidecek ardından Bandırmaspor gelecek. Sondan ikinci hafta Bodrum deplasmanına çıkacak Yeşil Siyahlılar, son hafta Sakaryaspor'u ağırlayacak. 10 gün önce hem Göztepe'ye hem de onun kankalarına güzel bir ders veren Yeşil Siyahlılar, kimin büyük olduğunu gösterdi. Teknik Direktör Mustafa Gürsel yarınki maçta kadroya çok fazla dokunmamakta kararlı. Ancak Çorum maçında Yusuf Abdioğlu'nun tekrar hata yapması ve golü yedirmesi, zorunlu değişikliği getirebilecek. Sonradan oyuna alarak itici bir güç oluşturduğu Beridze ve Barış Alıcı'nın yarınki maçta da son yarım saatte girerek, yine işi bitirmesi bekleniyor. Çorum maçının kahramanı Gökhan Değirmenci kaledeki yerini koruyacak. Savunma hattı, orta saha, forvet değişmeyecek. Atilla'nın formsuzluğu nedeniyle Duhan yine sol kanatta görev yapacak gözüküyor. Son karar Gürsel’in olacak.