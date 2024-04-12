Durul: “Bu mücadele hepimizin bizi yalnız bırakmayın”

TARİHİ ÇAĞRI UNUTULMADI

Göztepe maçı öncesi yaptığı tarihi çağrıyla adını Kocaelispor ve Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıran başkan Durul, bu maçta da tüm kentin yüreğinin kendileriyle attığına olan güvenini yineledi. Durul, son ana kadar seyircisiz oynama cezasını delmeye çalıştı.