Efsane kaptan Gökhan Değirmenci, bu maçta hataları en aza indirerek kazanacaklarını dile getirirken, son maça kadar yarışı bırakmayacaklarını söyledi
- Spor
Gökhan: "Sonuna kadar devam"
Kocaelispor kaptanı Gökhan Değirmenci, tüm kenti birlik olmaya davet ederek, ekran başında da olsa çifte bayram zaferi yaşatacaklarını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.