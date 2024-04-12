- Spor

Gökhan: "Sonuna kadar devam"

Kocaelispor kaptanı Gökhan Değirmenci, tüm kenti birlik olmaya davet ederek, ekran başında da olsa çifte bayram zaferi yaşatacaklarını söyledi.

Hakan Yağcıoğlu
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Efsane kaptan Gökhan Değirmenci, bu maçta hataları en aza indirerek kazanacaklarını dile getirirken, son maça kadar yarışı bırakmayacaklarını söyledi

12 Nis 2024 - 15:17 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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