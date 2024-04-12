12 Nis 2024 - 15:20- Spor G:

Burak Öksüz takımda!

Kocaelispor’un genç savaşçısı Rizeli Burak Öksüz, Çorum maçında talihsiz bir çarpışma anı yaşayarak boğulma tehlikesi geçirmişti.

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Burak Öksüz takımda! mask
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Dili boğazına kaçan Burak Öksüz, herkesi korkutmuş, kısa bir bilinç kaybı sonrasında hastaneye götürülmesine gerek kalmadan oyundan alınmıştı. Hafta içi idmanlarında da iyi gözüken Burak'ın yarınki maçta 11'de oynaması bekleniyor.

12 Nis 2024 - 15:20 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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