Dili boğazına kaçan Burak Öksüz, herkesi korkutmuş, kısa bir bilinç kaybı sonrasında hastaneye götürülmesine gerek kalmadan oyundan alınmıştı. Hafta içi idmanlarında da iyi gözüken Burak'ın yarınki maçta 11'de oynaması bekleniyor.
12 Nis 2024 - 15:20- Spor Güncelleme:
Burak Öksüz takımda!
Kocaelispor’un genç savaşçısı Rizeli Burak Öksüz, Çorum maçında talihsiz bir çarpışma anı yaşayarak boğulma tehlikesi geçirmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.