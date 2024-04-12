Gürsel: “Herkesi maça bekliyoruz”

Kocaelispor Teknik direktörü Mustafa Gürsel, pazar günkü zorlu maç öncesinde tüm kente çağrıda bulunarak, “Orada olmasanız da 90 dakika destek verin, biz sahada gerekeni yapacağız” dedi. Hafta içi çalışmalarında ideal kadroya pek dokunmadığı gözlenen teknik adam, Göztepe zaferinden sonra Çorum beraberliğini de sayılmayan gole bağlarken, Giresun maçında yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.