12 Nis 2024 - 15:45- Spor G:

Gürsel: “Herkesi maça bekliyoruz”

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Gürsel: “Herkesi maça bekliyoruz” mask
Gürsel: “Herkesi maça bekliyoruz”
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Kocaelispor Teknik direktörü Mustafa Gürsel, pazar günkü zorlu maç öncesinde tüm kente çağrıda bulunarak, “Orada olmasanız da 90 dakika destek verin, biz sahada gerekeni yapacağız” dedi. Hafta içi çalışmalarında ideal kadroya pek dokunmadığı gözlenen teknik adam, Göztepe zaferinden sonra Çorum beraberliğini de sayılmayan gole bağlarken, Giresun maçında yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.
# Kocaelispor, Göztepe, yeni

12 Nis 2024 - 15:45 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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