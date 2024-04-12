Zira kalan 4 maç da Play-Off yolcularıyla oynanacak. Yani her maç 6 puanlık değer taşıyor. Ümraniye maçında ise rakip takımın tehlikesi nedeniyle kolay bir maç olmayacağı ortada.
- Spor
Her maç final havasında!
Çorum'dan beraberlikle dönen Yeşil Siyahlılar, pazar günü Giresun'u da yendikten sonra kalan 4 final maçını da kazanmak istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.