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Sakarya'da iki kişinin sır ölümü...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir apartman dairesinde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Aynı evde geçtiğimiz yıl da bir kişi ölü bulunmuştu.

Anadolu Ajansı
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Sakarya'da iki kişinin sır ölümü... mask
Sakarya'da iki kişinin sır ölümü...
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireden yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

Aynı evde 2 Nisan 2023'te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.

Sakarya'da iki kişinin sır ölümü...
# sağlık, cumhuriyet

12 Nis 2024 - 16:14 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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