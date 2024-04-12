Gebze'de 3+1 95 m² daire icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2024/152 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/152 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Söz konusu taşınmaz, Gebze merkezde Osmanyılmaz mahallesi 157 ada 5 parsel 2. Kat 2 nolubağımsız bölüm tapu kaydında niteliği 7 katlı betonarme binadır. Anadolu Otoyoluna, Kuzey Marmara Otoyoluna,E5 Kara yoluna, Gebze D.D.Y. Tren İstasyonuna, Sabiha Gökçen Hava Limanına ,Organize Sanayi Bölgelerine yakın konumdadır. Çevresinde konutveticari işyerleri yapılaşması vardır. Tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanan, , Şehir merkezinde, Okul, Hastane,Adliye , Belediye ,KaymakamlıkveAVM gibi donatılara ulaşımı kolay bir konumdadır. Alım satım kabiliyeti vardır.Taşınmaz 2. Kat 2 nolu bağımsız bölüm 1 salon + 3 oda + antre +mutfak + (banyo ve WC) +WC+ 2 balkondan oluşmaktadır. Brüt İnşaat Alanı 116,00 Net İnşaat Alanı 95,00 m²dir. Kapı ve pencereleri takılıdır. Doğal gaz ile ısınmaktadır. Sıhhı tesisatı vardır. Yerler laminent parke ve ıslak zeminler seramik kaplıdır.

Yüzölçümü : 339,84 m2 (ana taşınmaz)

Arsa Payı : 16000/135936

İmar Durumu: Var.İnşaat tarzı Tic. alanında kalmakta ayrık nizam 6 k. ve TAKS 0,40 olduğu belirtilmiş Yapı 24.05.2013 t ve 394 s. yapı ruhsatı old. 17.02.2014 t. 157 s.lı tadilat ruhsatı olduğu ve Yapı Kullanma İzin belgesi vardır

Kıymeti : 3.785.377,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kayıtlardaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 10:11

04/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.