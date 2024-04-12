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Seçim bitti siyasiler stada

Siyasilerin de maça ilgi göstermesi bekleniyor. Yarın bayramın son günü olması nedeniyle yoğun bir trafik akışı görülecek.

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Seçim bitti siyasiler stada mask
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Bunun da dikkati alınması istendi. Bu arada seçimin geride kaldığı hatırlatılarak kazananların da kaybedenlerin de VİP tribününde maçı izlemesi için davet edilmesi dikkat çekti
# dikkat

12 Nis 2024 - 17:14 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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