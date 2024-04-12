277 bin kişiye öğrenci kredisi affı

ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde öğrenci borçlarıyla ilgili bir adım daha attı.

Üniversite maliyetlerini azaltmayı vaat eden Biden, bu kapsamda 7,4 milyar dolarlık öğrenci kredi borcunu daha siliyor.

Yaklaşık 277 bin ABD'li öğrencinin kredi borcu, Eğitim Bakanlığı'nın mevcut federal programlarında yaptığı değişiklikler yoluyla silinecek.

ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, SAVE programı kapsamında 207 bin kişinin 3,6 milyar dolarlık öğrenci kredisinin silineceğini söyledi.

Aralarında öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 4 bin 600 kamu çalışanının da kredi borçları iptal edilecek.

Biden yönetimi, geride kalan 4 yıllık başkanlık döneminde, 4 milyon kişinin 153 milyar dolarlık kredi borcunu aşamalı olarak affetti.

Biden, 40 milyon kişinin 20 bin dolara kadar borçlarını silmeyi amaçlayan 400 milyar dolarlık af düzenlemesinin Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından öğrenci borçlarıyla ilgili kademeli düzenlemelerle ilerlemek zorunda kalmıştı.

Biden, 8 Nisan'da Wisconsin'de yaptığı konuşmada, öğrenci borçlarının silinmesiyle ilgili daha geniş kapsamlı bir planın hazırlıklarını duyurmuştu.

Bu plan, 25 milyondan fazla ABD'linin borçlarının bir kısmının ya da tamamının silinmesini öngörüyor.

ABD'de öğrenci kredi borçları toplamda 1,8 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: SÖZCÜ