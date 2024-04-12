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Otoyolda hafif ticari araç ve iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde hafif ticari araç ile 2 motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Otoyolda hafif ticari araç ve iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı mask

Anadolu Otoyolu Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, V.E. (29) idaresindeki 34 HVN 625 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (49) idaresindeki 81 FN 911 ve E.B. (46) idaresindeki 34 EZJ 238 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Anadolu otoyolunun İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
# sağlık

12 Nis 2024 - 18:25 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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