- Eğitim

ALES sınavı ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı

Genellikle üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına giriş için adayların katıldığı ALES, 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına göre üniversitelerin belirlediği asgari puanları karşıladıkları takdirde lisansüstü programlara başvurabilecek. ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

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ALES sınavı ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mask

ALES, Türkiye'deki birçok yükseköğretim kurumunda yüksek lisans ve doktora programlarına kabul için kullanılıyor. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 21 Nisan Pazar günü yapılacak.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'DEN ALES SINAV UYARISI

ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

“21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-ALES/1 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”
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12 Nis 2024 - 20:58 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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