ALES sınavı ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı

ALES, Türkiye'deki birçok yükseköğretim kurumunda yüksek lisans ve doktora programlarına kabul için kullanılıyor. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 21 Nisan Pazar günü yapılacak.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'DEN ALES SINAV UYARISI

ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

“21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-ALES/1 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”