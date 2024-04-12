Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, açık mı?

Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına kargo taşıyabilen çok sayıda kargo şirketi bulunuyor. Bayramın sona ermesiyle kargo şirketleri, cumartesi günü çalışıyor mu merak ediliyor.

KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, Ramazan Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesi nedeniyle dağıtım gerçekleştirmeyecek.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 13 Nisan Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

ECZANELER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Cumartesi günü ise tüm eczaneler açık olacak.

Kaynak: SÖZCÜ