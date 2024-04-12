- Gündem

Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, açık mı?

Bayram nedeniyle kapalı olan kargo şirketleri iş başı yapmaya hazırlanıyor. Kargolar, Ramazan Bayramının sona ermesinin ardından, 13 Nisan 2024 Cumartesi günü rutin çalışma saatlerine geri dönecek.

Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, açık mı? mask

Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına kargo taşıyabilen çok sayıda kargo şirketi bulunuyor. Bayramın sona ermesiyle kargo şirketleri, cumartesi günü çalışıyor mu merak ediliyor.

KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?
Kargolar, Ramazan Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesi nedeniyle dağıtım gerçekleştirmeyecek.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 13 Nisan Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

ECZANELER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?
Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Cumartesi günü ise tüm eczaneler açık olacak.

Kaynak: SÖZCÜ
# türkiye, Ramazan Bayramı, hizmet

12 Nis 2024 - 21:06 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.555.700 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL