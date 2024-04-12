İYİ Parti’de kongre iptal olur mu?

Kongrede yarışa katılacağını duyuran İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, o iddiayla ilgili 'Süreci sulandırma ve çalınan minareye kılıf bulma girişimi' vurgusu yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. İYİ Parti yerel seçimlerde alınan sonuç nedeniyle 27 Nisan’da olağanüstü kongreye gidiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı.

Genel başkanlık için adaylığını duyuran İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ise bazı milletvekilleri ve il başkanlarının kongreyi iptal ettirme çabası olduğu iddiasını gündeme getirdi ve tepki gösterdi. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecini başlatma yönündeki söylemleri “Süreci sulandırma ve çalınan minareye kılıf bulma girişimi” olarak yorumladı.

Meral Akşener’e de seslenen Koray Aydın, “Olağanüstü kurultay kararının sonuna kadar arkasında durması için açık bir çağrıda bulunuyorum” dedi. Kongrenin iptal edilmesinin, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacağını, aynı zamanda Akşener'in duruşuna, itibarına siyasi kariyerine de büyük zarar vereceğini savundu.

Olağanüstü kongre için adaylığını açıklayan diğer isimler ise, Akşener'in hayır duasını aldım diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Adayı Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın oldu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yarışa katılma kararı alan isimleri eleştirerek, partisinin bayramlaşma programındaki konuşmasında Meral Akşener'in kurultayda aday olmama kararını yorumladı. Destici, Türkiye'de kurucu liderler hayattayken partilerini bırakırlarsa, o partinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi mümkün değil dedi.