Teleferik kabini düştü yaralılar var

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

YARALILAR VAR

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, yaralıların olduğu belirtildi. Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları tüm hızıyla sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bıraktı.

Teleferikten inen bir kişi, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini ifade etti.