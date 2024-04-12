12 Nis 2024 - 23:36- Gündem G:

KOCAELİ BUGÜN SİSLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Kocaeli'de bugün (13.04.2024 Cumartesi) Sisli, sıcaklık ise 24 derece olarak tahmin edildi.

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KOCAELİ BUGÜN SİSLİ mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMARTESİ24.00 - 03.00141487110
CUMARTESİ03.00 - 06.0013138929
CUMARTESİ06.00 - 09.00161677111
CUMARTESİ09.00 - 12.00212161417
CUMARTESİ12.00 - 15.002424501329
CUMARTESİ15.00 - 18.002222571230
CUMARTESİ18.00 - 21.00171792524
CUMARTESİ21.00 - 24.00151593210

12 Nis 2024 - 23:36 - Gündem

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