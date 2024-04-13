Video çeken arkadaşını başından vurdu

İstanbul Fatih'te Özbekistanlı Sardor Gabborov tabancayla video çekip sosyal medya hesabından paylaşmak istedi. Masaya koyduğu tabancayı ev arkadaşı Ubaydullo Rakhmatılloev alınca tetiğe bastı. Gabborov başından vurularak öldü.

Rakhmatılloev ifadesinde olayın kazara gerçekleştiğini söylerken, kendi sosyal medya hesabında da silahı kafasına tutarak paylaşımlar yaptığı görüldü.

ŞARJÖRÜ MASAYA KOYDU

Olay, 9 Nisan salı günü akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Özbekistanlı Sardor Gabborov, evde bulunan silah ile video çekip sosyal medya hesabından paylaşmak istedi. Silahın şarjörünü çıkararak masaya bıraktı. Masada bulunan silahı alan Arkadaşı Ubaydullo Rakhmatılloev (23), tabancanın tetiğine basınca Gabborov'u başından vurdu.

Gabborov kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sardor Gabbarov’un öldüğü belirlendi. Polis ise Ubaydullo Rakhmatılloev’u gözaltına aldıktan sonra evde incelemelerde bulundu. Cenaze incelemelerden sonra Adli Tıp Kurumu'nda sevk edildi. Ubaydullo ise tutuklanırken cezaevine gönderildi.

'INSTAGRAM'A HİKAYE ATACAĞIM' DEDİ

Rakhmatılloev, emniyetteki ifadesinde olayı şöyle anlattı:

- Sardor’la kaldığımız odada iftar yaptık. İftardan sonra Sardor odamızdaki kombinin dolabının alt kısmında bulunan silahı aldı ve yanıma getirdi. Bana Instagram’a hikâye atacağını söyledi. Merakımdan tabancayı almak istedim. Fakat ben boş olduğunu düşündüğüm tabancayı elime aldığım esnada yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastım. Sardor’un, tabanca ile başından vurulduğunu gördüm. Olay kazara olmuştur. Sardor’la aramızda hiçbir husumet yoktur.

"TİKTOK VİDEOSU ÇEKERKEN..."

Mahalle sakini Erdoğan Aslan, "Akşam üstü bir silah sesi geldi. ardından polisler geldi evin içine girdi. İki tane Özbek şakalaşıyormuş, Tiktok videosu çekerken biri diğerinin kafasında sıkıyor. Öbür arkadaşı da polis gelip götürüyor. Bu yabancılarda silahın ne işi var ben onu anlayamadım" dedi.

"ARALARINDA BİR SORUN YOKTU"

Rakhmatılloev ve Sardor'un kapı komşuları olan Ramazan Aycan, "Özbeklerdi. Birden bire olay çıktı bizimde pek bir bilgimiz yok. Akşam saatlerinde birden silah sesi geldi. Ardından evin içerisinden çığlık sesleri yükseldi. 20 dakika sonra zaten polis ekipleri geldi. Onlar çok iyi anlaşıyorlardı, aralarında hiçbir sorun yoktu kaç yıldır burada yaşıyorlar bir sorun olmadı. İki erkek iki bayan yaşıyorlardı" diye konuştu.