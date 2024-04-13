Spotifya remiks özelliği geliyor

Spotify'ın bu adımı, müzikseverlerin yaratıcılığını öne çıkarmayı ve dijital müzik platformları arasındaki rekabeti daha da kızıştırmayı amaçlıyor. Spotify'ın sunduğu remiks araçları, kullanıcıların favori şarkılarını tamamen kişisel bir dokunuşla yeniden şekillendirmelerini sağlıyor.

Bu, Spotify'ın kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sosyal medya platformları arasındaki etkileşimi artırmak için stratejik bir adım olarak görülüyor. TikTok, özellikle genç kullanıcılar arasında büyük popülerlik kazanan kısa video içerikleri ve yaratıcı müzik remiksleriyle biliniyor.

Spotify'ın bu yeni özelliği, kullanıcılarına daha etkileşimli ve yaratıcı bir müzik deneyimi sunarak, TikTok'a rakip olabilecek bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

Nasıl kullanılır?

Cihazınızda Spotify uygulamasını açın.

Spotify’ın sunduğu yeni DJ özelliklerini içeren bölüme gidin. Bu, genellikle uygulamanın ana menüsünde veya belirli bir şarkı veya çalma listesi sayfasında yer alabilir.

Düzenlemek istediğiniz şarkıyı seçin.

Şarkıyı hızlandırma, yavaşlatma, şarkılar arasında geçiş yapma veya şarkıları birleştirme gibi özellikleri kullanarak kendi remiksinizi oluşturun.

Oluşturduğunuz remiksi kaydedin ve isterseniz sosyal medya platformlarında paylaşın veya arkadaşlarınızla bireysel olarak paylaşın.