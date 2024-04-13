Türk gıda devi satıldı

Kervan Gıda, İzmir-Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi’ni satın aldığını açıkladı.

2017 yılında İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi gıda sektöründe freeze-dry (dondurarak kurutma) teknolojisi ile üretim faaliyeti gösteriyor ve temel olarak meyve, sebze, peynir gibi gıda ürünlerinin kurutma prosesini gerçekleştiriyor.

Bu teknoloji, gıdaların besin değerlerini ve lezzetlerini uzun süre korumasına olanak tanıyarak, sektördeki en gelişmiş kurutma yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

SEKTÖRDE HEYECAN YARATTI

Kervan Gıda’nın yaptığı bu satın alma, sektörde büyük bir heyecan yaratırken, Dryff Kurutulmuş Gıda’nın köklü geçmişi ve ürün kalitesiyle bilinen bir firma olması da dikkat çekiyor.

İlgili anlaşmanın her iki şirket için de yeni fırsatlar ve büyüme potansiyeli sunacağı belirtiliyor. Detaylı bilgilerin paylaşılmasının ardından, sektördeki gelişmeleri yakından takip edenlerin ve yatırımcıların ilgisi bu yeni ortaklığa yoğunlaşıyor.

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin birlikte gelecekte neler başaracakları ise merakla bekleniyor.Bu satın alma ile Kervan Gıda, gıda sektöründe ürün çeşitliliği ve yenilikçilik açısından önemli bir adım atmış oldu. Dryff’ın sahip olduğu teknoloji ve üretim kapasitesi, Kervan Gıda’nın mevcut ürün gamını genişletmesine ve yeni pazarlara erişimine olanak tanıyacak.