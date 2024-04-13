- Asayiş

Starbucks'ı taşladılar

Kahramanmaraş'ta bulunan bir Starbucks şubesine, pompalı av tüfeğiyle ateş açılıp taşlı saldırı düzenlendi. Saldırganın 42 farklı suçtan kaydı olduğu belirlenirken şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Starbucks'ı taşladılar mask

Kahramanmaraş'ta bir AVM'de bulunan Starbucks şubesine saldırı düzenlendi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında yaşanan panik anları, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Saldırganın uzun süre Starbucks’ı taşladığı görülürken eylemin, İsrail’in Filistin ve Gazze’deki saldırılarına yönelik protesto amacıyla yapıldığı aktarıldı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı düzenleyen şahsın gözaltına alınma işlemlerine başlandı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanırken, şahsın yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.
# İsrail

13 Nis 2024 - 08:48 - Asayiş

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