Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizinde saat 05.23’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü.

Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.