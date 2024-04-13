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Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 05.23'te, 5,68 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizinde saat 05.23’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü.

Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.
# oldu, acil

13 Nis 2024 - 08:59 - Asayiş

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