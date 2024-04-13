Büyükşehir, Biberoğlu Mahallesi’ndeki çeşmeyi onardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Biberoğlu Mahallesi Camii’nin önündeki eski çeşmeyi ve deposunu onararak güzel bir görünüme kavuşturdu. Dış cephesi seramikle kaplanan çeşme, vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir, il genelinde yapımını tamamladığı çok sayıda çeşmeyi vatandaşların hizmetine sunarken, zamanla yıpranan çeşmelerin onarımını da gerçekleştirerek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. İzmit Biberoğlu Mahallesindeki çeşme zamanla yıpranarak kullanılamaz hale geldi.
ÇEŞME HİZMETE SUNULDU
Mahalle muhtarlığınca, çeşmenin onarımı ile ilgili talep, “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca keşfi yapılan çeşmenin, kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekiplerince, caminin hemen önündeki eski çeşmenin ve deposunun onarımı gerçekleştirildi. Dış cephesi seramikle kaplanan çeşme, şık bir görünüme kavuşturuldu. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar, onarımı tamamlanarak güzel bir görünüme kavuşturulan çeşmenin Ramazan Bayramı öncesine yetiştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.