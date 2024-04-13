Erzurumlular Vakfı'nın bayramlaşmasına yoğun ilgi

GENİŞ KATILIM VARDI

Törene Vakıf Başkanı Önal’ın yanı sıra Kocaeli Valiliği önceki dönem Özel Kalem Müdürü Erhan Dündar, Büyük Birlik Partisi (BBP) önceki dönem Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, Kent Konut Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kaya, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, meclis üyeleri; Hüseyin Şimşek, Serdar Atasever,Yavuz Yılmaz, vakıf yöneticileri ile mütevveli heyeti üyeleri katıldı.

“ERZURUMLULAR DEVLET KURANLARININ TORUNLARIDIR”

Bayramlaşma ve ikramların ardından buluşmada konuşan Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, programlarına katılan tüm konuklarına teşekkür etti. Başkan Önal, “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin, paylaşma duygumuzun arttığı özel günlerdir. Bizim de amacımız bu birlik ve beraberliğin mesajını vermektir. Erzurumlular devlet kuranların torunlarıdır. Devlet denildiğinde bizim aşkımız, yaşam tarzımızdır” dedi ve tüm hemşehrilerinin bayramını kutladı.