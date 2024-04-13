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Erzurumlular Vakfı'nın bayramlaşmasına yoğun ilgi

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’nda bayram heyecanı yaşandı. Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile yönetim kurulunun ev sahipliğinde İzmit kent merkezindeki vakıf binasında düzenlenen ve Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile yönetim kurulunun ev sahipliği yaptığı bayramlaşma merasimine vakıf üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.  

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Erzurumlular Vakfı'nın bayramlaşmasına yoğun ilgi mask
Erzurumlular Vakfı'nın bayramlaşmasına yoğun ilgi
Erzurumlular Vakfı'nın bayramlaşmasına yoğun ilgi
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Törene Vakıf Başkanı Önal’ın yanı sıra Kocaeli Valiliği önceki dönem Özel Kalem Müdürü Erhan Dündar,  Büyük Birlik Partisi (BBP) önceki dönem Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, Kent Konut Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kaya, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, meclis üyeleri; Hüseyin Şimşek,  Serdar Atasever,Yavuz Yılmaz, vakıf yöneticileri ile mütevveli heyeti üyeleri katıldı.

 “ERZURUMLULAR DEVLET KURANLARININ TORUNLARIDIR”

Bayramlaşma ve ikramların ardından buluşmada konuşan Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, programlarına katılan tüm konuklarına teşekkür etti. Başkan Önal, “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin, paylaşma duygumuzun arttığı özel günlerdir. Bizim de amacımız bu birlik ve beraberliğin mesajını vermektir. Erzurumlular devlet kuranların torunlarıdır. Devlet denildiğinde bizim aşkımız, yaşam tarzımızdır” dedi ve tüm hemşehrilerinin bayramını kutladı.

 

# büyük, bayramlaşma, Serdar Atasever, Kocaeli Valiliği

13 Nis 2024 - 09:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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