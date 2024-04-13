- Gündem

Yollarda dönüş çilesi başladı

Bolu ve 'kilit kavşak' Kırıkkale'deki yoğunluğun ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da bayram tatili hareketliliği sürüyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Yollarda dönüş çilesi başladı mask

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Osmangazi Köprüsü ve yollarda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yoğunluk devam ediyor. 

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor. 

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Gemlik-Orhangazi mevkilerinde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu gözleniyor. 

İstanbul'a doğru seyreden araçlardan dolayı otoyoldaki gişelerde kalabalık oluşuyor. Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.
# Ramazan Bayramı

13 Nis 2024 - 09:57 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.502.590 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL