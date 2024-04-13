Hasan Doğan Gençlik Merkezi hızla yükseliyor  

Spora ve sporcuya hayata geçirdiği projelerle her zaman destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova’da bulunan ve TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezi binasında çalışmalarına devam ediyor.
DUVAR İMALATLARI TAMAMLANDI
Kocaeli’nin farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkânı sunan Büyükşehir, Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek projesinde çalışmalara devam ediyor. TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezi binasında betonarme ve duvar imalatları tamamlandı.
GENÇLERİN MERKEZİ OLACAK
Gençler için önemli bir merkez olacak binanın şap işleri, mekanik işlemleri, cephe doğrama montajı ile alçı ve sıva çalışmaları devam ediyor. Binanın birinci katında fitness salonu, soyunma odası, lavabolar, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.