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Meta'dan Instagram mesajlarına yapay zekâ desteği

Meta, yapay zekâ sohbet botunu Instagram mesajlarına entegre ediyor. Sohbet botu, soruları yanıtlayabiliyor ve görseller oluşturabiliyor.

Meta'dan Instagram mesajlarına yapay zekâ desteği mask

Pek çok teknoloji şirketi gibi Meta da bir süredir çalışmalarını yapay zekâya yoğunlaştırdı. Şirket, Eylül 2023'te Meta AI'yi ortaya çıkarmış ve son birkaç ayı da sohbet botunu Facebook Messenger ve WhatsApp gibi ürünlere eklemekle geçiriyordu. Şimdi Meta'dan yeni bir hamle daha geldi ve Instagram'a da yapay zekâ sohbet botunu entegre etti.

Şirketin AI destekli sohbet robotu Meta AI; soruları yanıtlayabiliyor, şiir yazabiliyor ve basit bir metin istemiyle görseller oluşturabiliyor. 

Bir Meta sözcüsü, "Yapay zekâ destekli üretken deneyimlerimiz geliştirilme aşamasında ve bunların bir kısmını sınırlı bir kapasitede halka açık olarak test ediyoruz" dedi. Bu da bu özelliğin henüz herkeste mevcut olmadığı anlamına geliyor.

Teknoloji odaklı haber sitesi TechCrunch, Meta AI'nın Instagram'ın arama çubuğunda göründüğünü söyledi. Ancak bazı kişilerde de bu özellik Instagram'ın gelen kutusundaki arama çubuğunda göründü.
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13 Nis 2024 - 10:21 - Yaşam

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