Meta'dan Instagram mesajlarına yapay zekâ desteği

Pek çok teknoloji şirketi gibi Meta da bir süredir çalışmalarını yapay zekâya yoğunlaştırdı. Şirket, Eylül 2023'te Meta AI'yi ortaya çıkarmış ve son birkaç ayı da sohbet botunu Facebook Messenger ve WhatsApp gibi ürünlere eklemekle geçiriyordu. Şimdi Meta'dan yeni bir hamle daha geldi ve Instagram'a da yapay zekâ sohbet botunu entegre etti.
Şirketin AI destekli sohbet robotu Meta AI; soruları yanıtlayabiliyor, şiir yazabiliyor ve basit bir metin istemiyle görseller oluşturabiliyor.
Bir Meta sözcüsü, "Yapay zekâ destekli üretken deneyimlerimiz geliştirilme aşamasında ve bunların bir kısmını sınırlı bir kapasitede halka açık olarak test ediyoruz" dedi. Bu da bu özelliğin henüz herkeste mevcut olmadığı anlamına geliyor.
Teknoloji odaklı haber sitesi TechCrunch, Meta AI'nın Instagram'ın arama çubuğunda göründüğünü söyledi. Ancak bazı kişilerde de bu özellik Instagram'ın gelen kutusundaki arama çubuğunda göründü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.