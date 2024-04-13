Oğuz Ceylan: “Çok şükür cezam bitti”

"TAKIMDAN BİRAZ UZAK KALDIM"

Oğuz Ceylan şu şekilde konuştu: " Ramazan Bayramı’nın Kocaelispor camiasına ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah hep beraber nice bayramlar geçiririz. Bildiğiniz gibi 3 maç ceza almıştım. Çok şükür cezam bitti, takımdan biraz uzak kaldım. Sakatlık dönüşüm kötüydü, ben de bunun farkındaydım. Bu arayı çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum.

"SON 3 MAÇTIR FUTBOL ADINA İYİ İŞLER YAPIYORUZ"

Yasin hoca ile beraber çalıştık. Fiziksel anlamda topladığımı düşünüyorum. Bir süre maç yapamadım, belki bu anlamda biraz eksiğim olabilir. Kalan 5 maçta şampiyonluk yolunda elimden gelenin en iyisini yapacağımı herkese duyuyorum. Son 3 maçtır futbol adına iyi işler yapıyoruz. Hocamız da “Biraz sabredin” demişti. Bizi tamamı ile Play-Off maçlarına hazırlıyor.

"HATAMIN FARKINDAYIM, ÖZÜR DE DİLERİM"

Bizler de buna inandık. Takım gerçekten güzel bir hava yakaladı. Maç maç gideceğiz ve alacağımız puanların bizi nereye götüreceğini hep birlikte göreceğiz. Oynamak izlemekten daha kolay. Göztepe maçına tribündeydim gerçekten çok heyecanlanmıştım. Sahanın içine girip arkadaşlarına yardım etmek istiyorsun. Dışarıya kalınca rahatsız oluyorsun. Hatamın farkındayım, özür de dilerim, tekrar diliyorum. Bir daha inşallah böyle bir şeyle karşılaşmam.

"SEZONUN SON VİRAJINA GİRİLDİ"

Teknik direktör değişikliğinin ardından ister istemez takıma olumlu yansıyor. Futbol adına ilk yarıya oranla daha bilinçli ve taktiksel bir oyun oynuyoruz. Daha da iyi oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Kalan 5 final maçından da alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum. Sezonun son virajlarına girildi ve her maç çok çok önemli. Biz futbolcuların, tribündeki taraftarımızın her anlamda dikkatli olmaları gerekiyor.

"BİZİM KİMSEYİ KÜÇÜMSEME GİBİ LÜKSÜMÜZ YOK"

Giresun maçında taraftarımız olmayacak ancak kalan maçlarda tribünleri doldurabildiğimiz kadar doldurmamız gerekiyor. 12. adam içeride ya da dışarıda fark etmez fazlası ile ihtiyacımız var. Rakibimiz Giresun ve bizim kimseyi küçümseme gibi lüksümüz yok, olamaz da. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkılıyor rakibimiz de mücadele edecek, bizden puan almak isteyecek, kendilerini göstermeye çalışacak. Bu kritik virajı da kayıpsız geçeceğiz inşallah."