Teleferik faciasında AFAD ve Antalya Valiliği son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında dün gece hattı tutan demirlerden birinin çıkarak çarptığı kabinin tabanının kopmasıyla içerisindeki 8 kişi yere düştü.

Metrelerce yüksekten düşen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7'si yaralandı. Hattın durması üzerine 24 kabindeki 171 kişi mahsur kaldı.

Teleferik kazasında 16 kabindeki 128 kişinin kurtarıldığı, 43 kişi için de çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ’TEN YENİ AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Okay Memiş, Antalya’daki teleferik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan kişilerin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Kazanın yaşandığı dakikadan bu yana 16 kabinde 128 kişinin tahliye edildiğini ifade eden Memiş, “8 kabinde 43 kişinin tahliyesi sürüyor. Hava kararmadan operasyonu tamamlamayı planlıyoruz. Mahsur kalan vatandaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Sağlık durumları iyi” dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Antalya’da teleferikte mahsur kalan yurttaşlar için kurtarma çalışmalarında devam ettiğini açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya saat 09.15 notunu düştüğü paylaşımında “Antalya’da mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir” demişti.

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, dün saat 18.00 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı.

İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva, helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü.

Memiş Gümüş'ün cansız bedeni ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

MSB: 1 ADET AS-532 COUGER TİPİ HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kurtarma çalışmalarına destek için askeri helikopter görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildi" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir.

Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

BÖCEK: "TELEFERİĞİN BAKIMLARI YAPILDI"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, talihsiz kazada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7'si kazada, 3'ü tahliye sırasında olmak üzere yaralananların sayısının 10 olduğunu söyledi.

Böcek, gazetecilerin sorusu üzerine, teleferiğin 2017'de kendisinden önceki dönemde faaliyete geçtiğini ve belediye şirketi bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise yaşanan bu acı olay nedeniyle Grup Başkanvekili, 2 genel başkan yardımcısı ve 10 milletvekilinden oluşan heyetle bölgeye geldiklerini belirtti.

'PERİYODİK KONTROLLER İÇİN BAŞVURULMADI'

Teleferik kazasına ilişkin açıklama yapan Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, 8 Kasım 2017 tarihinde Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından teleferik sisteminin incelenerek ruhsatlandırıldığını, ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerin gerçekleşmesi için odalarına bu yönde bir talep gelmediğini kaydetti.

Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Ruhsat belgesinde de yer alan 'mevcut durumunun korunması koşulu ile çalıştırılmasının uygun olduğu' ifadesine dikkat çekmek isteriz. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda teleferik gibi tesislerin bakımların TS EN 1709 standardına göre yapılması gerekmektedir. Bu standartta tüm aksamlar ile ilgili kontroller belirtilmiş durumdadır. Aylık bakımlar dışında bu tesislerin belli aralıklar ile imalatçı firma veya ithalatçısının belirlediği dönemlerde ağır bakımları da aksatılmadan yapılmalıdır. Hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrolleri de tesis operatörleri tarafından yapılması gerekmektedir" dedi.

'GECE HAVA SOĞUKTU'

Helikopterle bulundukları kabinden kurtarılan ve Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Nasima Sayed Aslan ile 1,5 yaşındaki kızı Beyazanur Sayed Aslan, sağlık ekiplerine teslim edildi. Anne Nasima Sayed Aslan, "Kabinde 7 kişiydik. Gece hava çok soğuktu ama kurtarıldık. Durumumuz iyi" dedi.

'BİR ANDA GERÇEKLEŞTİ'

Kabinden kurtarılan İbrahim Yusuf Yüksel, "İyiyim, kabinde 7 kişiydik. Bir anda gerçekleşti" dedi.

Ekipler tarafından alana getirilen ve ismini söylemek istemeyen bir vatandaş ise "Çok stres olduk ama kurtarıldık" ifadelerini kullandı. 10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ise "Hiç korkmadım, dağları izledim" diye konuştu.