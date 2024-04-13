KYÖD, genel kurula gidiyor

1947 yılından itibaren İzmit’te faaliyet gösteren Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), genel kurula gidecek. Başta yüksek öğrenim gören öğrencilere burs vererek ülke ve şehre dair kamuya katkı sağlayan KYÖD, 17’inci Genel Kurulu’nu 12 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 2 yıl önce gerçekleşen Genel Kurul’da başkan seçilen Uğur Saral’ın tekrar aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken kurulda 500’e yakın üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor Çoğunluklu Genel Kurul ve Seçim ise 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00 ile 18.00 arasında yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.