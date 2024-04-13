Araç muayene ücretlerine dev zam

Türkiye genelinde 25 milyondan fazla aracın trafiğe kayıtlı olduğu ve bu araç sahiplerine yönelik yeni uygulamaların başlatılacağı bildirildi. Özellikle 2021 ve öncesine ait araçlar için TÜVTÜRK istasyonlarına gitme zorunluluğu getirildi.Randevu sistemlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, Türkiye’nin 77 ilinde mobil istasyonlar devreye alındı. Bu sayede araçların muayene süreçleri hızlandırıldı ve erişim kolaylığı sağlandı.Yeni yılda, gezici istasyon sayısının artırılması hedefleniyor. Böylece, araç sahiplerine daha fazla erişim ve kolaylık sunulması amaçlanıyor.Mobil istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet gibi araçların muayeneleri yapılırken, hava destekli fren sistemine sahip araçlar ve egzoz gazı emisyon ölçümleri yalnızca sabit istasyonlarda gerçekleştirilebiliyor. 2024 yılında araç muayene ücretlerinde önemli bir artış yaşandı. Örneğin, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için ücret 586,50 TL’den 927,60 TL’ye; otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlar için ise 1.149,60 TL’den 1.821,60 TL’ye yükseldi.Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ücret 2.462,40 TL oldu. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.Ödemeler tüm istasyonlarda kredi kartı, banka kartı ve nakit ile yapılabilmekte. Kartla yapılan ödemelerde, hizmet sağlayıcı firmanın belirlediği ek hizmet bedeli alınmaktadır."Karayolları Trafik Kanunu"na göre, muayene süresi geçirilen araçlar için her ay %5 fazladan ücret tahsil ediliyor. “Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” raporu alan araçların muayeneleri onaylanmıyor.Ücretsiz muayene tekrarı hakkı, önceki ücretli muayeneden itibaren 1 ay içinde, aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda geçerli. Muayene tekrarı yapılmayan veya süresi içinde gelmeyen araçlar için tam ücret alınmaktadır.

Kaynak: yeniçağ