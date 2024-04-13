Bayram tatilinin ilk 7 gününün acı tablosu açıklandı: 4 bin 370 trafik kazası, 55 can kaybı...

Şeker Bayramı tatili günlerinde yaşanan trafik kazalarının verileri ağırlaşıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 7 gününde trafik kazalarında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor" notunu düştü.