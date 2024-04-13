AMAN HAA REHAVETE KAPILMAK YOK!

Kocaelispor yarın saat 19.00’da, sahasında Giresunspor ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu maçtan 3 puanı alıp yoluna devam etmek istiyor. “Rakibimiz zaten lige veda etti, kesin kazanırız” diye düşünmek asla yok! Rehavete kapılırsak maçı veririz. Dikkatli olmak lazım…
TAM KANSANTRASYON
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, yarın sahasında Giresunspor’u konuk edecek. Lige veda etmesi kesinleşen Karadeniz temsilcisi ile “rehavete kapılmadan” mücadele etmek gerekiyor. Tam tersi, “zaten rakibimiz küme düştü, biz her türlü kazanırız” düşüncesi ile maça çıkılırsa o maç rakibe gider. Kocaelisporlu futbolcuların bu düşünceye kapılacağımı zannetmiyorum ancak bunu aklından bile geçirmek hiç sağlıklı olmaz. Rahatlık her zaman hatayı beraberinde getirir. Tam konsantrasyonla 3 puanı alalım!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.