13 Nis 2024 - 11:51- Spor G:

AMAN HAA REHAVETE KAPILMAK YOK!

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
AMAN HAA REHAVETE KAPILMAK YOK! mask

Kocaelispor yarın saat 19.00’da, sahasında Giresunspor ile mücadele edecek. Temsilcimiz bu maçtan 3 puanı alıp yoluna devam etmek istiyor. “Rakibimiz zaten lige veda etti, kesin kazanırız” diye düşünmek asla yok! Rehavete kapılırsak maçı veririz. Dikkatli olmak lazım…

TAM KANSANTRASYON

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, yarın sahasında Giresunspor’u konuk edecek. Lige veda etmesi kesinleşen Karadeniz temsilcisi ile “rehavete kapılmadan” mücadele etmek gerekiyor. Tam tersi, “zaten rakibimiz küme düştü, biz her türlü kazanırız” düşüncesi ile maça çıkılırsa o maç rakibe gider. Kocaelisporlu futbolcuların bu düşünceye kapılacağımı zannetmiyorum ancak bunu aklından bile geçirmek hiç sağlıklı olmaz. Rahatlık her zaman hatayı beraberinde getirir. Tam konsantrasyonla 3 puanı alalım!
# Kocaelispor

13 Nis 2024 - 11:51 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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