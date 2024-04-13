Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, göreve gelmesinin ardından ilk kez nikah kıyarak Kardelen Beytaş İle Can Mustafa Akyıldız çiftine mutluluklar diledi. Genç çiftin özel günlerinde yanında olan Başkan Gökçe, “Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız’ın en mutlu günlerinde sevinçlerini paylaştık. Bu akşam Belediye Başkanı olarak ilk nikahı kıyıyoruz. Kıymetli çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel çiftimizin evlilik hayatında sağlık, neşe ve huzur eksik olmasın” dedi.
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Başkan Gökçe ilk nikahını kıydı
Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, göreve gelmesinin ardından belediye başkanlığı ünvanı ile ilk nikahını kıydı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.