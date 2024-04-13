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Derede erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Derede erkek cesedi bulundu mask

Şeker Mahallesi’nde Çark Deresi'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset, itfaiye ekiplerince dere kenarından çıkartılırken polis ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 61 yaşındaki Ahmet Okur’a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Okur’un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
# sağlık, acil

13 Nis 2024 - 12:45 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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