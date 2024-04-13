- Asayiş

Taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisine ilişkin yeni gelişme: Açığa alındı!

Şırnak'ta kamu görevlisi Z.Ç., yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedildi. Z.Ç., tedavisinin ardından açığa alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisine ilişkin yeni gelişme: Açığa alındı! mask

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen kamu görevlisi Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı.

Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar Z.Ç.’yi darbederek yaraladı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak  Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtilirken 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
# cumhuriyet, sağlık

13 Nis 2024 - 13:35 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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