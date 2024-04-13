Orta Doğu'da kriz büyüyor: İran, İsrailli iş insanına ait gemiye el koydu

İran ve İsrail arasında gerilim artarken İran'a ait bir helikopter ile İsrailli bir iş insanına ait gemiye baskın düzenledi.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), geminin Körfez'in girişini oluşturan Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölge olan Fujairah'ın 92 km kuzeydoğusunda ele geçirildiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Portekiz bayraklı gemi, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in uluslararası bir nakliye şirketi olan MSC Aries of Zodiac Maritime'a ait.

ABD'li bir savunma yetkilisi "UKMTO'nun bildirdiği durumun farkındayız ve izliyoruz" dedi ancak geminin MSC Aries olup olmadığı sorulduğunda geminin adıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Salı günü İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tangsiri, gerekli görülmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılabileceğini söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden cuma günü İran'ın İsrail'e er ya da geç saldırmasını beklediğini söyledi ve Tahran'ı uyarmıştı.

Yemen'in İran destekli Husi grubu, İsrail'in Gazze'deki harekâtına misilleme olarak İsrail bağlantılı gemileri hedef aldığını söyleyerek aylardır Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar düzenleyerek küresel ticareti sekteye uğrattı.

ABD ve İngiltere de gemilere yönelik saldırılara yanıt olarak Husi hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi.

Kaynak: SÖZCÜ