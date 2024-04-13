Kocaeli Üniversitesi'nde 2 fakülte 7 bölüm kapanıyor!

Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk'ün rektör olarak ataasının ardından Araştırma Üniversitesi olma yolunda yol alan ve çaba sarf eden Kocaeli Üniversitesi yeni adımlar ve kararlar almaya devam ediyor. Bu kapsamda KOÜ 2025 yılından itibaren bazı bölümlerin kapatıldığı duyuruldu. İşte gelecek sene açılmayacak 9 bölüm;
İzmit Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö Programı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İ.Ö Programı
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat İ.Ö programı
Uluslararası İlişkiler İ.Ö Programı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İ.Ö Programı
İşletme Fakültesi
İşletme İ.Ö programı
Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk'ün rektör olarak ataasının ardından Araştırma Üniversitesi olma yolunda yol alan ve çaba sarf eden Kocaeli Üniversitesi yeni adımlar ve kararlar almaya devam ediyor. Bu kapsamda KOÜ 2025 yılından itibaren bazı bölümlerin kapatıldığı duyuruldu. İşte gelecek sene açılmayacak 9 bölüm;
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.