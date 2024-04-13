Kocaeli Üniversitesi'nde 2 fakülte 7 bölüm kapanıyor!

Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk'ün rektör olarak ataasının ardından Araştırma Üniversitesi olma yolunda yol alan ve çaba sarf eden Kocaeli Üniversitesi yeni adımlar ve kararlar almaya devam ediyor. Bu kapsamda KOÜ 2025 yılından itibaren bazı bölümlerin kapatıldığı duyuruldu. İşte gelecek sene açılmayacak 9 bölüm;

İzmit Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö Programı

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İ.Ö Programı

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat İ.Ö programı

Uluslararası İlişkiler İ.Ö Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İ.Ö Programı

İşletme Fakültesi

İşletme İ.Ö programı