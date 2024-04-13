Eski başkandan Akşener'e destek açıklaması

İYİ Parti önceki dönem il başkanı, 2019 Genel Seçimlerinde Millet İttifakı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman, Meral Akşener’e destek açıklaması yaptı. Kaman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Televizyonlarda linç kampanyası yapıyorlar. Meral Akşener ‘i siyaset sahnesinden ebedi olarak silme kampanyası başlatılmış.

Sormak istediğim bir soru var. Bu dünyada “Günahsız cami hocası var mıdır?”. Cevabı biliyorum; çoğunlukla yoktur diyeceksiniz. Cami hocaları din dersi eğitimi almış, neyin günah olduğunu bizden daha çok biliyor ama günahsızını bulmak zor. Veya doktorlara bakın birçoğu sigara içiyor. Sigaranın sağlığımıza verdiği zararları en çok onlar biliyor ama sigara içiyorlar. Bilmek ve doğruyu yapmak farklı şeyler..

Az sonra okuyacaklarınızı Meral Akşener bizim liderimiz olduğu için değil “Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır” kelamı nedeniyle yazıyorum. Çünki sağdaki yandaş medyanın daha beteri solda da var. Sol medya Meral Akşener’den adeta intikam alıyor. Hemde haksız yere…

Meral Akşener altılı masadan kalkerken de haklıydı, oturduğunda da… Masanın diğer beşlisi aralarında milletvekili pazarlığı yapmış, işi bitirmişler onay için Akşener’in imzasını bekliyorlardı. Sanki onların yaptığı kirli pazarlık kabahat değil, Meral Akşener’in kalkışı kabahat. Bu olay aklıma siyasi tarihimizdeki “ Güneş Motel olayı“ pazarlıklarını , siyasi rüşvetleri hatırlattı.

Hata neydi ? Diye sorarsanız liderimiz Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşı göreve davet etme şekliydi, derim. Bu durum son dakikada yapılmamalıydı. Bu tarzda olmamalıydı. Bu çağrının alt yapısı önceden hazırlanmış olmalıydı.

Akşener’in masaya oturması siyasi mantığı açısından da doğruydu. Kaybedeceği baştan belli “yenilmeye doymayan pehlivanın” seçim sonrası mağlubiyet suçunu İyi Parti’ye yükleyeceklerdi.

* CHP Kendine Geldi….*

Meral Akşener’ in bu hamleleri 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası CHP delegelerinin aklını başına getirdi. CHP de lider değişim hareketini tetikledi. CHP olması gerektiği gibi oldu ve kendine geldi. Yerel seçimlere, CHP de lider değişikliği olmadan girilseydi bu tarihi zafer kazanılamazdı.

*İyi Parti Bitti mi?*

Bir İyi Parti’li olarak en çok kızdığım olay sol yandaş medyanın İyi Parti bitti tamtamlarını sevinç çığlıkları ile çalması oldu.

İyi Parti bitti mi? diye sorarsanız…

Hayır bitmedi. İyi Parti tabanının genişliğini yerel seçim sonuçları ile yorumlamak yanlıştır. Seküler, muhafazakar, milliyetçi yapısını koruyan İyi Parti bu mentalitedeki seçmen için vazgeçilmezdir. Uzun bir müddet İyi Parti merkez sağın yeni adresi olarak kalmaya devam edecektir.

CHP yönetimi merkez sağı işgal edebileceğini zannetmesin. Ekonomik zorlukların verdiği çaresizlik bu tabloya neden oldu. CHP merkez sağ kalede uzun süre kalamaz.



Milliyetçi Cephe İttifakı

AKP ve CHP nin Korkulu Rüyası



CHP ile bağını kopararak zorlu bir bir imtihana giren İyi Parti bu türbülansı atlatırsa merkez sağda İyi Parti, MHP ve Zafer Partisinin bir araya geldiği yeni bir ittifak içinde yer alabilir. Bu durum hem AKP nin hem de CHP nin yeni korkulu rüyası olur.

Sol yandaş medyanın İyi Parti bitti tamtamları çalmalarını, algı yaratma çabalarını ve iktidarın Meral Akşener görevde kalsın çağrılarını bu minvalde okumak gerekir diye düşünüyorum.

Yeni Millyetci Cephe ittifakının oluşması için, merkez sağdaki İyi Parti’nin ve hatta Türkiye ‘nin Meral Akşener’in liderliğine ihtiyacı var."